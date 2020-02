Borussia – PSG (2-1) : Neymar, Haaland, Tuchel… Pierre Ménès n’en revient pas

true

Pierre Ménès a livre une riche analyse le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le PSG mardi (2-1).

Le PSG aime jouer à se faire peur. Triturés à Dortmund hier soir (1-2), les hommes de Thomas Tuchel ont entretenu l’espoir grâce à Neymar avant un retour qui s’annonce bouillant le 11 mars au Parc des Princes. Pierre Ménès a analysé la rencontre, dans laquelle le stratosphérique Erling Haaland a marqué un doublé.

« La première mi-temps du PSG n’a pas été bonne du tout, mais mis à part la frappe cadrée de Sancho, Dortmund n’était pas éblouissant non plus, décrypte-t-il sur son blog. La seconde période parisienne a été meilleure (…) J’étais assez agacé avant le match qu’on nous bassine en permanence avec la question « faut-il avoir peur d’Haaland ? ». Je dois reconnaître que le résultat et la prestation du gamin incitent à répondre oui. Il fallait avoir peur de lui. »

« Paris est incorrigible »

Cela reste jouable au retour. Mais pour un bon PSG, pas celui de ce soir… https://t.co/cGvGI95Mkf pic.twitter.com/tn5TgFpQhd — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 18, 2020

Dans les rangs du PSG, le consultant de Canal+ a vu de la « peur » et un Gueye qui a livré « une prestation effroyable. » Inquiet pour la suspension du « très bon » Marco Verratti au match retour, Ménès s’attend à un tout autre Neymar. « Le fait de ne pas avoir joué depuis quinze jours alors qu’il était dans une forme éblouissante juste avant a sans doute cassé un peu son rythme, poursuit-il. S’il n’a pas de pépin d’ici au match retour, il aura certainement un bien meilleur niveau. »

Pour ce fameux retour, Ménès est persuadé de la tactique qu’emploiera Tuchel. « Perdre 2-1 à l’extérieur un match aller de Coupe d’Europe ne constitue en aucun cas un drame, ajoute-t-il. Je pense qu’au Parc, Tuchel jouera en 4-4-2. La défaite est logique. Mais je persiste à penser que cette équipe allemande est largement à la portée d’un bon PSG au match retour. »