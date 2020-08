FC Nantes – Mercato : le Stade Rennais fait une fleur à Kita pour Luis Suarez

true

Lancé sur la piste de Luis Suarez (Watford, 22 ans), le Stade Rennais pourrait lâcher du lest. Le FC Nantes, intéressé par l’attaquant colombien, n’en demandait pas tant.

Le Stade Rennais sera attendu au tournant cette saison. Nouveau cador assumé du championnat, le club breton a déjà été actif sur le mercato. Après avoir recruté Martin Terrier (12 M€+ 3 en bonus) et Nayef Aguerd (5 M€), les Rouge et Noir, dont le budget a augmenté de 20 %, parviendront-ils aussi à se renforcer davantage ?

« Il nous faudra un groupe suffisamment étoffé pour jouer tous les trois jours, avec un calendrier en plus très particulier cette année. Il faudra du monde, de la densité et de l’homogénéité dans l’effectif. On en a déjà, mais on en a besoin encore », explique Julien Stéphan dans L’Équipe. En plus du Dijonnais, un autre défenseur et un attaquant sont espérés en premier lieu. Après quoi Rennes pourra « compléter l’effectif avec un ou deux joueurs supplémentaires », selon Nicolas Holveck.

Une préférence pour Guirassy à Rennes ?

Ces dernières semaines a surgi le nom de Luis Suarez, attaquant colombien (22 ans) appartenant à Watford qui intéresse aussi le FC Nantes. Sauf que ce dossier ne semble plus une priorité absolue pour le club breton. Dans son édition du jour, le quotidien sportif explique en effet que le SRFC privilégie en attaque l’épineuse piste Serhou Guirassy (SC Amiens) et Fikayo Tomori (Chelsea) ou Javi Martinez en défense.