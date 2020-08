Stade Rennais – Mercato : Stéphan et Holveck appuient sur les dossiers chauds

true

Le Stade Rennais, qui disputera sa troisième coupe d’Europe d’affilée cette saison, doit encore s’étoffer au Mercato. Julien Stéphan et Nicolas Holveck en sont conscients.

Le Stade Rennais sera attendu au tournant cette saison. Nouveau cador assumé du championnat, le club breton a déjà été actif sur le mercato. Après avoir recruté Martin Terrier (12 M€+ 3 en bonus) et Nayef Aguerd (5 M€), les Rouge et Noir, dont le budget a augmenté de 20 %, parviendront-ils aussi à se renforcer davantage ? C’est le souhait de leur entraîneur.

« Il nous faudra un groupe suffisamment étoffé pour jouer tous les trois jours, avec un calendrier en plus très particulier cette année. Il faudra du monde, de la densité et de l’homogénéité dans l’effectif. On en a déjà, mais on en a besoin encore », explique Julien Stéphan dans L’Équipe du jour. En plus du Dijonnais, un autre défenseur et un attaquant sont espérés en premier lieu. Après quoi Rennes pourra « compléter l’effectif avec un ou deux joueurs supplémentaires », selon Nicolas Holveck.

« Ça avance tant dans le sens des prolongations que d’éventuelles signatures »

Comme la saison passée avec l’arrivée tardive de Raphinha, Stéphan risque encore de devoir composer avec un groupe incomplet lors des premières journées. « C’est toujours aussi compliqué mais ça avance tant dans le sens des prolongations que d’éventuelles signatures. On n’en est qu’au début », rassure le président du Stade Rennais.