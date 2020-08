LOSC – Mercato : le détail qui a convaincu Jonathan David de signer à Lille

true

La nouvelle recrue du LOSC Jonathan David (20 ans) a expliqué les coulisses de son transfert rocambolesque au mercato.

Victor Osimhen parti, le LOSC cherchait un remplaçant digne de ce nom pour débuter la saison. Luis Campos avait déjà un nom en stock : Jonathan David. L’attaquant canadien, débarqué de Belgique ces derniers jours, était en réalité dragué par le club nordiste depuis le début de l’année civile.

« Mon agent avait des contacts avec le club depuis longtemps mais moi j’en ai pris connaissance fin février, début mars. Lille était très intéressé, a révélé David dans des propos relayés par Le Petit Lillois. Au début, c’était juste pour prendre la température mais on ne savait pas ce qui allait se passer avec le COVID-19. Je savais que j’étais supervisé. Les contacts se sont poursuivis mais au début je ne savais pas trop. Quand je suis revenu du Canada, Lille était très chaud sur moi et me voulait. »

Campos draguait David avant le confinement

Flatté par l’intérêt du LOSC, l’attaquant canadien a finalement été convaincu de signer chez les Dogues par son passage à Luchin. « Je ne dirais pas que c’est le jour où j’ai visité le Domaine de Luchin que j’ai pris une décision mais ça m’a fait réfléchir, a-t-il poursuivi dans La Voix du Nord. J’ai vraiment senti cette volonté que tout le monde me voulait au club. À partir de là, on réfléchit beaucoup. On m’a fait visiter le complexe au complet. Je me suis dit ‘Wouah, c’est excellent car c’est un endroit où je peux travailler et progresser’. »