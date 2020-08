OM – ASSE : le match est reporté (officiel)

false

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : le match entre l’OM et l’ASSE est reporté en raison du Covid-19. Voici l’intégralité du communiqué de la LFP :

« Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille ce mardi 18 août, la commission nationale COVID indique à la Commission des Compétitions de la LFP que le virus est circulant au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille / AS Saint-Etienne, initialement prévu le vendredi 21 août 2020 à 19h et comptant pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats. »

« Selon le protocole d’organisation des matchs, la Commission des Compétitions de la LFP décide donc de reporter le match Olympique de Marseille / AS Saint-Etienne au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires au sein du club de l’Olympique de Marseille. La date et l’horaire définitifs seront déterminés en accord avec le diffuseur. »