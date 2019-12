PSG : le rétropédalage spectaculaire de Platini sur Mbappé et QSI

true

Après avoir tancé le PSG début novembre, Michel Platini a été bien plus élogieux ce mercredi dans Le Figaro. Même Kylian Mbappé a retrouvé grâce à ses yeux.

Le 6 novembre, la sortie médiatique de Michel Platini sur le PSG n’était vraiment pas passée inaperçue. « Aujourd’hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Tout est basé sur la richesse, avait-il lâché au micro de France Info. Regardez l’exemple du PSG. Le président est qatari, le directeur est brésilien, l’entraîneur est allemand, il y a un Français dans l’équipe. Pourquoi ça s’appelle le Paris-Saint-Germain ? Parce qu’il y a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club, d’accord. Mais bon, ça pourrait s’appeler Coca-Cola ou autre chose. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Même Kylian Mbappé en avait pris pour son grade dans la bouche de l’ancien meneur des Bleus : « Avec l’âge et l’usure de son corps, Mbappé comprendra que la vitesse n’est pas tout. Il jouera un peu plus au ballon. Et fera jouer les autres. »

« Il n’y a pas de plus grand club que le PSG aujourd’hui »

Platini a rectifié ses propos ce mercredi en passant la brosse à reluire au PSG et à QSI… par le prisme Kylian Mbappé. « Il n’a rien à travailler, il est adroit devant le but, c’est un tueur, il a toutes les qualités pour être un bon attaquant. Il va marquer l’histoire du foot, cela ne tient qu’à lui. Mais, comme tout attaquant, il dépendra des numéros 10. Mbappé est dix fois plus fort avec Neymar, juge l’ancien président de l’UEFA dans les colonnes du Figaro.

Il n’y a pas de plus grand club que le PSG aujourd’hui. Historiquement, c’est vrai qu’il y a des Real Madrid, des Juventus. Mais les moyens du PSG sont les mêmes que ces grands clubs. Donc Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG, qui a mis le football français dans une autre dimension. »