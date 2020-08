RC Lens : ces Sang et Or qui ont fait forte impression à Nice

false

Malgré la défaite face à l’OGC Nice dimanche lors de la 1ère journée de L1 (1-2), le RC Lens n’a pas démérité à l’Allianz Riviera. Patrick Vieira est sous le charme.

Le RC Lens pourrait compter zéro point après deux journées de championnat dimanche prochain. Après avoir été battu par l’OGC Nice hier après-midi (1-2), les hommes de Franck Haise accueilleront en effet le PSG qui sort tout juste d’une immense déception en finale de la Ligue des champions (0-1).

Pourtant, les Sang et Or ont affiché un visage qui a séduit Patrick Vieira à l’Allianz Riviera. « C’est une équipe qui travaille très bien sur les phases défensives et qui mérite du crédit, a constaté l’entraîneur de l’OGC Nice au coup de sifflet final. Son pressing nous a posé des problèmes, et on n’a pas touché beaucoup de ballons. »

Vieira sous le charme du RC Lens

Pour confirmer le propos de Vieira, deux joueurs du RC Lens (sur trois) font partie des Tops de L’Équipe : Gaël Kakuta et Loïc Badé, tous deux accrédités de la note de 6/10. La seule fausse note vient finalement de Medina (3), coupable sur un des buts des Aiglons.