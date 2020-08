OGC Nice – RC Lens (2-1) : Haise confie ses regrets et détaille les absences de Fofana et Haidara

true

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, s’est confié en conférence de presse après la défaite frustrante face à l’OGC Nice (1-2).

Dans des propos relayés par le compte Twitter du club, Franck Haise s’est montré satisfait du contenu montré par ses hommes malgré le résultat. Avant d’expliquer quelques choix dans sa composition d’équipe.

Des erreurs qui se paient cash

« Le résultat n’y est pas. On a fait à peu près tout ce que l’on avait envie de faire. En tout cas, on a montré ce que l’on était capable de faire. Mais on a aussi montré quelques petites failles dans la finition et sur quelques pertes de balle. Aujourd’hui, on l’a payé. Le foot est fait d’erreurs et il faut savoir les accepter. Surtout lorsque l’on demande certaines choses qui peuvent amener un peu plus d’erreurs mais aussi un déséquilibre. »

Un manque d’expérience qui compte

« Notre 11 était jeune avec 5 titulaires de 20 ans. A cet âge, on risque d’en faire un peu plus et il faut aussi l’accepter. Je l’accepte car pour le reste, on a tout donné, on a fait de notre mieux et on a montré de belles choses. »

De belles dispositions défensives et offensives

« Dans l’animation défensive on n’a quasiment rien subi. Il y a deux occasions dont une que l’on offre. Ça veut dire que sur le plan de la récupération collective, on a été assez performant. On a réussi à avoir des temps de maîtrise. On a fait souffrir Nice par séquences et quand on connaît la qualité de cet effectif, c’est plutôt un bon signe. »

Concrétiser les bons matchs avec des points

« Quand on fait ce type de match, à l’extérieur, face à une équipe comme Nice, avec beaucoup plus d’occasions, de situations et de tirs au but qu’elle, on doit ramener quelque chose ! On peut être satisfait du contenu mais le haut niveau c’est faire des résultats. »

La titularisation d’Ismaël Boura

« Il était le plus prêt pour commencer le match, c’est pour cela que je l’ai titularisé. J’avais entièrement confiance en lui. Et pour une première, il a montré ses qualités et a répondu aux attentes. »

Une première normale à ses yeux

« Je n’ai pas trop réfléchi à cette première. Il y a quelques mois j’étais entraîneur en National 2 et aujourd’hui en Ligue 1. J’ai la chance d’être au haut niveau dans un club comme Lens. »

Les absences de Fofana et Haidara

« Seko Fofana a eu une petite alerte musculaire à la fin du dernier entraînement. On n’a pas voulu précipiter son retour en compétition. Haidara a eu une gêne post-séance mercredi. On a vu un petit quelque chose à l’échographie, pas très méchant. Cela nécessitait quelques jours de repos. »