RC Lens : Franck Haise attend Gaël Kakuta de pied ferme

Absent depuis le début des matches de préparation du RC Lens, Gaël Kakuta (29 ans) est attendu de pied ferme par son entraîneur Franck Haise.

Qu’arrive-t-il à Gaël Kakuta ? Recruté au mercato par le RC Lens après moult discussions avec le SC Amiens, le milieu offensif (29 ans) ne semble pas dans la meilleure forme de sa carrière et a déjà dû faire une croix sur les premiers matches de la préparation estivale des Sang et Or.

La faute notamment à un souci à la cheville qui a forcé Franck Haise à le laisser au repos. Désormais, l’entraîneur du RC Lens attend son retour avec impatience tant il sait qu’il devrait être son leader technique la saison prochaine en L1.

« Je ne sais pas si c’est le chainon manquant, mais il apportera quand il reviendra, donc très vite, a glissé Haise dans des propos relayés par Lensois.com. Des joueurs ont fait de bonnes prestations face à la Gantoise. On sait que Gaël sera aussi capable de nous apporter dans les 25 derniers mètres ou pour être décisif, mais on est content aussi d’avoir fait cette prestation alors qu’il ne jouait pas. »