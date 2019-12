Stade Rennais, PSG – Mercato : le Real Madrid s’affaire pour Camavinga !

false

Eduardo Camavinga (17 ans), qui rayonne cette saison dans les rangs du Stade Rennais, intéresserait désormais au plus haut point le Real Madrid d’un certain Zinédine Zidane.

Le PSG et le FC Barcelone ne sont plus les seuls à garder un œil sur Eduardo Camavinga. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme en Une que le Real Madrid vient de se joindre à la cohorte de prétendants du prodige du Stade Rennais.

#Ligue1#OLSRFC#Lyon 0-1 #Rennes Eduardo Camavinga a encore impressionné aujourd’hui. Avec son 1er but en plus! @ecama10 1⃣⚽️

🎯 90% passes réussies

💪 72% duels gagnés

🥇 Fautes subies

🥇 Dribbles réussis

🥇 Duels gagnés

🥈 Ballons gagnés au milieu

🥉 Tacles réussis pic.twitter.com/9r4nn0KIFk — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) December 15, 2019

Récemment, le club espagnol s’est renseigné à son sujet, tout en manifestant un intérêt prononcé auprès de son entourage. Les dirigeants madrilènes étaient de plus en plus convaincus qu’ils devaient se positionner tôt sur ce dossier et c’est ce qu’ils font.

Le Stade Rennais attend une somme à 9 chiffres

Le Stade Rennais veut conserver le plus longtemps possible Camavinga, en qui il croit énormément. La seule offre qui pourrait l’inciter à ouvrir la porte au jeune milieu serait « une somme à neuf chiffres. » Le Real Madrid ne serait pas refroidi par ces attentes et pourrait passer désormais la deuxième vitesse, « celle de la prise de contact avec le club breton, comme cela est dans les tuyaux. »