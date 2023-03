Bayern Munich - PSG : Cristiano Ronaldo a félicité Mané pour son transfert

Grande nouvelle pour le Bayern Munich, Sadio Mané a fait son retour sur les terrains dimanche dernier pour le choc face à l'Union Berlin (3-0). L'attaquant sénégalais a disputé les 25 dernières minutes de la partie, sans se ressentir de l'inflammation de la tête du péroné qui l'a tenu éloigné des terrains depuis le 8 novembre. Naturellement, il prétendra à une place de titulaire pour le 8e de finale retour de Champions League contre le PSG dans une semaine.

En attendant, il a accordé une interview à Bild dans laquelle il a révélé que Cristiano Ronaldo lui-même avait validé son transfert de Liverpool au Bayern l'été dernier : « Que Ronaldo ait voulu rejoindre le Bayern dit tout sur la Bundesliga et ne fait que souligner ce que j’ai dit auparavant : vous sous-estimez parfois votre propre championnat ici ! En témoignent également les récents succès en Ligue des champions. J’ai d’ailleurs rencontré Ronaldo à Majorque avant mon départ. Il m’a félicité pour ma signature à Munich et il m’a dit que c’était un grand club et une super étape pour moi ».

