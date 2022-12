Coupe du monde : Flick maintenu malgré la Qatarstrophe, Henry futur sélectionneur de la Belgique, Suarez retrouve le Ghana

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Allemagne : Flick va rester en poste malgré l'élimination

Stupeur en Allemagne où la Mannschaft (même si on ne doit plus l'appeler comme ça...) a été éliminée pour la deuxième Coupe du monde de suite en phase de poules. Les champions 2014 ont pourtant vaincu le Costa Rica (4-2) hier soir mais la victoire du Japon sur l'Espagne (2-1) a propulsé les Nippons en 8es en compagne de la Roja. En dépit de ce camouflet, le sélectionneur, Hansi Flick, n'a pas prévu de démissionner. En poste depuis 2021 et fort d'un bilan comptable plus que positif (2 défaites seulement en 19 matches), l'ancien coach du Bayern Munich devrait repartir au moins jusqu'à l'Euro 2024, qui aura lieu justement en Allemagne.

Costa Rica - Allemagne : première réussie pour Frappart

Première femme arbitre à officier dans le champ pour un match de Coupe du monde, Stéphanie Frappart a réussi son match. La presse internationale salue sa prestation lors de Costa Rica-Allemagne (4-2), soulignant le fait qu'elle a réussi à apaiser les rares moments de tension. Une première couronnée de succès qui devrait donc ouvrir la voie à ses collègues.

Un deuxième but polémique lors de Japon - Espagne

Hier, le Japon a battu l'Espagne (2-1) et terminé en tête de son groupe E. Ce qui arrange bien la Roja, au demeurant, qui évite de se retrouver dans la partie de tableau du Brésil. Le second but nippon, inscrit par Tanaka à la 51e, a été sujet à polémique car, sur le centre de Mitoma, le ballon est largement sorti du terrain. Largement mais pas intégralement. Or, le règlement stipule bien que pour être considéré comme hors du terrain de jeu, le cuir doit avoir totalement franchi la ligne. Ainsi, même si 99% de sa surface est derrière la ligne blanche, c'est le 1% qui compte...

Belgique : Henry pour assurer l'intérim ?

Démissionnaire après l'élimination de la Belgique au premier tour de la Coupe du monde, Roberto Martinez avait décidé de partir avant le début de la compétition. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse. Cela faisait huit ans que l'Espagnol était à la tête des Diables Rouges. Pour lui succéder, Thierry Henry aurait fait acte de candidature, selon L'Equipe. Le champion du monde pourrait, dans un premier temps, assurer l'intérim en compagnie de l'autre adjoint, Thomas Vermaelen.

Uruguay : Suarez retrouve le Ghana

L'un des matches les plus intéressants de ce vendredi sera Ghana-Uruguay, revanche du mythique quart de finale de la Coupe du monde 2010, quand Luis Suarez avait détourné de la main un ballon qui filait dans son but, se faisant expulser et voyant Gyan manquer le pénalty qui aurait envoyé son pays en demies. La Céleste s'était ensuite qualifiée aux tirs au but. Interrogé hier sur cette rencontre, le Canibale a refusé de présenter ses excuses, bien au contraire. Il devrait recevoir un traitement de faveur à partir de 16h. Ghanéen comme Uruguayen peuvent encore rêver à une qualification pour les 8es de finale de la présente édition.