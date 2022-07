Manchester United - Mercato : on sait pourquoi le Bayern Munich a recalé Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Pour Bild, le président du champion d'Allemagne, Oliver Kahn, a expliqué pourquoi il n'a pas voulu recruter l'ancienne star du Real Madrid cet été. "J'adore Cristiano Ronaldo, joueur fantastique mais chaque club a une philosophie et je ne sais pas si ce serait le bon signal pour le Bayern Munich et la Bundesliga si nous le signions maintenant. Une telle décision ne correspond pas nécessairement à nos idées."

Our Interview ✅ Oliver Kahn, CEO of @FCBayern, about the rumours of Cristiano Ronaldo: „I love Cristiano Ronaldo and everyone knows what a fantastic player he is. But every club has a certain philosophy and I'm not sure if it would be the right signal for Bayern if we signe him“