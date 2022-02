Real Madrid, PSG : Lewandowski adoube Benzema et rabaisse encore Messi face à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

S'il n'a fini sur aucun des podiums, ni au Ballon d'Or de France Football, ni au trophée The Best de la FIFA, Karim Benzema (Real Madrid) a au moins gagné la reconnaissance de ses pairs sur l'année civile 2021. Vainqueur logique d'un de deux trophées pour ses nombreux buts avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski a publiquement fait part de son admiration pour le Français.

Dans un entretien accordé au média polonais Pilka Nozna, Lewandowski a mis en avant les progrès de l'avant-centre du Real Madrid, plus fort chaque année et qui à 34 ans n'a pas encore fini de monter en régime : « Karim Benzema a la trentaine et est toujours en pleine progression, un grand respect pour lui. Je ne sais pas comment il s’entraîne ou ce qu’il fait, mais il montre qu’à cet âge, on peut être un attaquant de haut niveau et montrer constamment de nouvelles choses ».

« Il sera plus difficile pour Messi à l'âge de CR7 de rester à son niveau de buts marqués »

Et accessoirement, c'est un compliment qu'on peut retourner à « Lewi » (33 ans) … Lequel n'a pas manqué de piquer Lionel Messi et de le rabaisser face à son rival de toujours Cristiano Ronaldo : « Pour Messi, changer de club a certainement été une expérience beaucoup plus bouleversante. Il n'a jamais joué dans un autre pays que l'Espagne, il n'a jamais parlé une autre langue. Il a rencontré une barrière de communication. Cristiano a déjà changé plusieurs fois de club et de championnat. L'âge auquel vous changez d'équipe n'est pas important, ce sont les circonstances qui sont décisives (…) Il sera plus difficile pour Messi à l'âge de Cristiano Ronaldo de rester à son niveau de buts marqués ».

Visiblement, pour le buteur polonais, il est plus facile d'être fair-play avec des joueurs qu'il bat plutôt qu'avec ceux qui le battent.