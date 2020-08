Angleterre : Aubameyang offre la Cup à Arsenal face à Chelsea (2-1)

true

En finale de la Cup, les Gunners d’Arsenal ont battu les Blues de Chelsea sur le score de 2-1. Un doublé d’Aubameyang a fait la différence.

C’était un énième derby attendu. Pour le compte de la Cup, 139e édition, épreuve ô combien importante pour tous les clubs et les supporters anglais. Un choc, Arsenal-Chelsea, qui n’allait pas tarder à tenir toutes ses promesses. En effet, et dès la 5e minute de jeu, les Blues de Frank Lampard ouvraient le score, but signé Pulisic, à la suite d’une remise de Giroud.

Les Gunners, mal en point en début de match, parvenaient à revenir au score par l’intermédiaire de l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier provoquait un pénalty, pour une faute d’Azpilicueta, et prenait Caballero à contre-pied (1-1, 27e). L’ancien buteur de l’ASSE s’offrait même un doublé somptueux à la 67e minute. Le Gabonais éliminait Kurt Zouma et lobait le malheureux Caballero d’une astucieuse frappe piquée du pied gauche.

Avec ce succès, acquis à 11 contre 10 en raison de l’expulsion de Kovacic (73e), les joueurs d’Arteta se qualifient pour la prochaine Ligue Europa. Et vont désormais attendre de connaître les envies de leur buteur, Aubameyang, qui n’a toujours pas dit de quoi son avenir allait être fait.