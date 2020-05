Angleterre : La Premier League a le feu vert pour reprendre en juin !

true

la FA annonce ce lundi que le gouvernement anglais a donné son feu vert pour une reprise des compétitions, dont la Premier League, qui se fera à huis clos.

Et au tour des Anglais… Alors qu’en France, l’Etat et la LFP ont sifflé la fin de la saison de L1 et de L2, la Bundesliga s’apprête à reprendre, la Liga espagnole aussi. Et c’est également le cas de la Premier League, en Angleterre.

The Premier League can return next month, government announces https://t.co/f6o3MiROGW — Indy Football (@IndyFootball) May 11, 2020

En effet, malgré les réticences de différentes formations, le gouvernement britannique a indiqué ce lundi en début d’après-midi que les manifestations sportives à huis clos pourraient reprendre à partir du 1er juin. Reste à connaître les détails du calendrier, qui risque d’être bien chargé, comme partout en Europe… ou presque.