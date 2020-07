Angleterre : Trossard, le sauveur de Brighton & Hove Albion

false

Le club de Brighton & Hove Albion s’est maintenu en Premier League, l’élite du football anglais. Leandro Trossard n’y est pas étranger.

Leandro Trossard a évolué pendant plusieurs saisons de manière remarquable au sein du KRC Genk. La période des transferts de l’été 2019 a marqué son arrivée dans le club de Premier League, Brighton & Hove Albion. Retour sur ce jeune footballeur belge de 25 ans à la carrière déjà impressionnante.

A 16 ans, le jeune homme rejoignait les bancs du club du Racing Genk après avoir passé plusieurs années à jouer dans des équipes locales de Belgique. Ses débuts dans l’équipe ont pris réellement effet à ses 18 ans lors d’un match contre le KAA Gent. Le Racing Genk le prête alors à différentes équipes de seconde classe, comme Westerlo ou encore Lommel United, pendant plusieurs saisons, où il a su se démarquer et intéresser les sélectionneurs d’autres clubs. Après avoir joué au plus haut niveau avec l’équipe Oud Heverlee Leuvenen 2014-15, il revient au Racing Genk l’année suivante et fait forte impression avec sa façon de jouer et d’analyser le jeu. Lors de la saison 2018-19, il a marqué 22 buts sur 47 matchs, performance qui a valu la hausse de sa cote auprès des parieurs sportifs. Sa victoire du Championnat de Belgique avec le Racing Genk pour la saison 2018-2019 restera incontestablement un grand moment de gloire pour Trossard avant d’être sélectionné par l’entraîneur national Roberto Martinez pour rejoindre les Diables Rouges.

Lors d’une interview avec Leandro Trossard concernant la Croky Cup menée par les journalistes du site Betway, ce dernier nous a partagé son avis ce championnat. La finale de celui-ci approche à grand pas puisqu’elle se tiendra le 1er août dans le stade du Roi Baudoin, situé à Bruxelles. Il confie apprécier particulièrement cette compétition qui procède par élimination directe : « J’aime les compétitions de coupe : peu de matchs, grande implication. » Il affectionne plus particulièrement le fait que des petites équipes puissent faire directement face à des équipes plus grandes, évoluant dans des divisions supérieures.

C’est la mixité de ce tournoi qui en fait toute sa richesse et son authenticité. Il ajoute même : « C’est particulièrement agréable pour les petits clubs. C’est ce qui est génial avec une telle coupe : il y a toujours des surprises. » A propos de la finale qui sera disputé le 1er août prochain, il confie : « ce match sera très intense et disputé. Je connais le jeu d’Anvers, et je pense que ce sera un match difficile pour Brugges. Honnêtement, je ne m’engagerais pas sur un pronostic. ».

Son arrivée à Brighton & Hove Albion

Plusieurs grands clubs internationaux ont montré un intérêt certain pour ce joueur prometteur. Trossard a finalement choisi de signer un contrat avec Brighton & Hove Albion fin juin 2019. Il évoluera donc en Premier League, dans la plus haute compétition anglaise, jusqu’en 2023. Actuellement milieu offensif ou ailier au sein de l’équipe, Trossard a déjà marqué 5 buts et opéré 4 passes décisives en quelques 30 matchs. Il confie se sentir bien dans cette équipe et précise : « Ça m’a certainement aidé à marquer un but dès le début. La Premier League, c’est bien sûr la meilleure compétition au monde, donc la barre est haute ici. Vous n’êtes un favori dans aucun match ; c’est différent de la Belgique. ».

La carrière de ce joueur n’en est qu’à ses débuts, il faudra donc le suivre de près pour voir son évolution et les exploits qu’il sera certainement amené à réaliser. Son rêve de remporter le Championnat de Belgique avec les couleurs du maillot du Racing Genk était son rêve et il l’a réalisé, nous verrons bien vers quels horizons il se tourne par la suite.