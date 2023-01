ASSE, FC Barcelone - Mercato : Aubameyang pourrait encore changer d'air

Ça bouge pour Pierre-Emerick Aubameyang. Du moins dans ses voyages à travers l'Europe. L'ancien attaquant de l'ASSE, qui en quelques mois a connu trois clubs (Arsenal, FC Barcelone, Chelsea), pourrait cette fois quitter la Premier League.

En effet, et si l'on se fie aux informations du Daily Mail, le Gabonais pourrait retourner une fois encore en Espagne. L'Atletico Madrid, qui vient tout juste de prêter Joao Felix aux Blues de Chelsea, est intéressé. Seulement, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano est formel : l'ancien Stéphanois ne peut jouer que pour Chelsea ou le Barça d'ici la fin de la saison. Le club catalan serait intéressé mais à condition que cela ne lui coûte rien. La vente de Memphis Depay à... l'Atlético pourrait permettre de réaliser une opération blanche.

Aubameyang can’t play for any other club than Barcelona & Chelsea due to FIFA rules. 100% confirmed. 🔵🔴 #FCB



Been told Barça would love the idea to bring Auba back… but only if it’s 100% free transfer, different salary terms and only if Memphis Depay leaves (Atléti want him). pic.twitter.com/6pYlbDdd8R