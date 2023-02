Champions League : Dortmund domine Chelsea, le Benfica s'impose à Bruges

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Pour le moment, les 8es de finale aller de la Champions League sont chiches en but : seulement cinq en quatre matches ! Après Milan-Tottenham (1-0) et PSG-Bayern (0-1) hier, même physionomie ce soir, avec là aussi une victoire à domicile et une autre à l'extérieur. Celle à domicile a été l'œuvre du Borussia Dortmund, qui a dominé Chelsea grâce à un but d'Adeyemi à la 63e. Recrue star de l'été dernier, l'ancien joueur de Salzbourg a mis du temps à trouver ses marques. Il n'a inscrit son premier but sous le maillot jaune en Bundesliga que fin janvier mais cela a fait office de déclic. Depuis, il en est à trois en cinq matches. Cette défaite confirme que la méthode Potter a bien du mal à s'installer à Chelsea. Et même si ses dirigeants ont assuré qu'il aurait du temps, pas sûr qu'il survive à cette triste saison, surtout si les Blues se font sortir par le BvB dans trois semaines.

L'autre match du soir opposait les deux surprises des 8es de finale, le Club Bruges et le Benfica Lisbonne. Ce sont les Aigles qui se sont imposés (2-0) grâce à un pénalty de Joao Mario à la 51e et un but de David Neres à la 88e. Leaders du championnat portugais, ils avait également terminé en tête de leur poule en C1, devant le PSG, à la différence de buts. Ils avaient tenu deux fois en échec le club de la capitale. Le SLB réalise une très grosse saisons après deux années décevantes suite au départ de Joao Félix. Il est bien parti pour disputer un deuxième quart de finale d'affilée de Champions League (sorti par Liverpool l'an dernier après avoir éliminé l'Ajax en 8es).