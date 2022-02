Champions League : pas de vainqueur dans les matches du soir !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le gros match de la soirée de Champions League s'est déroulé au Wanda Metropolitano, où l'Atlético Madrid recevait Manchester United. Une rencontre qui prévalait surtout par les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et un club qui lui a toujours réussi. Mais si on a vu un grand attaquant portugais ce soir, c'est Joao Felix, auteur de l'unique but de la partie dès la 8e minute sur un joli coup de tête. United a égalisé à dix minutes du coup de sifflet final par Elanga. Le retour à Old Trafford promet de faire des étincelles !

A la Luz avait lieu un classique des années 60-70, Benfica-Ajax. D'ailleurs, on vous conseille la vidéo faite par le club néerlandais pour présenter cette affiche qui, en 1969, a entraîné la création du PSG suite à un match d'appui joué à Colombes qui avait soulevé beaucoup de passion. Ce soir, c'est Sébastien Haller qui a assuré le show. Auteur de l'ouverture du score à la 18e, l'attaquant des Lanciers a marqué contre son camp à la 26e avant de redonner l'avantage à l'Ajax à la 29e ! Déjà buteur lors de chaque match du tour de poules, le Franco-Ivoirien en est désormais à 11 buts en 7 matches dans la compétition ! Les Encarnados ont égalisé à la 72e par Yaremchuk.