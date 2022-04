Champions League : Liverpool prend une option, Manchester City aussi

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Les deux premiers quarts de finale aller de la Champions League ont rendu leur verdict. Et Liverpool est bien parti pour accéder au tour suivant. Les Reds ont maîtrisé le Benfica, à Lisbonne (3-1), marquant deux buts en première période par Konaté (17e) et Mané (34e) puis un troisième par l'ancien du FC Porto, Luis Diaz à deux minutes du coup de sifflet final. Si les Aigles ont pu revenir dans la partie à la 49e par Darwin, c'est uniquement suite à une grossière erreur de Konaté. Pour le reste, les Anglais ont eu la main-mise sur le jeu et ont concédé peu d'occasions, ce qui laisse peu d'espoir aux Portugais avant le match retour.

Ce sera beaucoup plus indécis, en revanche, au Metropolitano. L'Atlético Madrid était venu à l'Etihad ce soir pour ne pas perdre et il a cru parvenir à ses fins jusqu'à la 72e minute, quand Kevin De Bruyne a fusillé Jan Oblak. Les Citizens, qui jouent quatre énormes matches en dix jours (l'Atlético deux fois, Liverpool en Premier League puis en Cup), ont bien démarré leur périple. A l'instar de Liverpool, leur domination dans le jeu ce soir leur permet de se montrer optimistes avant le match retour.

When the heat is on, Kevin De Bruyne stays ice-cold 🧊 pic.twitter.com/z2ch82q7sR — GOAL (@goal) April 5, 2022

Pour résumer Les deux premiers quarts de finale aller de la Champions League ont vu Liverpool s'imposer sur le terrain du Benfica Lisbonne (3-1) et Manchester City venir à bout de l'Atlético Madrid (1-0). Les Colchoneros avaient pourtant garé le bus...

Raphaël Nouet

Rédacteur