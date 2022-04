Champions League : Liverpool prend une option pour la finale

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Ce soir, ce n'était pas le Sous-Marin Jaune mais le Mur Jaune ! Unai Emery avait fait le choix de défendre à Anfield pour la demi-finale aller de la Champions League. Son équipe lui a obéi, l'a très bien fait pendant 53 minutes et ne s'est pas départie de sa tactique même après avoir encaissé deux buts en deux minutes ! Mais au final, elle rentre en Espagne avec un retard important, surtout face à un adversaire aussi fort que Liverpool cette saison.

Portés par leur public toujours aussi bruyant dans les grandes occasions, les Reds ont attaqué par vagues répétées. Pendant 53 minutes, il y a toujours eu un pied, une jambe ou autre pour contrer leurs frappes. Et à la 53e, c'est ce qui s'est encore passé. Sauf que cette fois, la jambe d'Estupinan a dévié le centre d'Henderson dans ses propres filets. Deux minutes plus tard, encore sonné par cette ouverture du score, Villarreal a laissé Salah s'enfoncer plein axe et servir magnifiquement Mané, qui a trompé Rulli d'un pointu. 2-0, score final et avantage considérable pour Liverpool, plus que jamais en course pour un incroyable quadruplé Premier League-FA Cup-League Cup-Champions League. La League Cup est déjà dans la poche...

