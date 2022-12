Coupe du monde : Ronaldo veut se dépuceler, l'Angleterre a un gros point faible, le Maroc rêve d'une première face à l'Espagne

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Angleterre : fort contre les faibles, faible face aux forts

Adversaire de l'équipe de France samedi en quarts de finale de la Coupe du monde, l'Angleterre est redevenue une nation qui compte sous la houlette de Gareth Southgate mais elle peine toujours à s'affirmer face aux grandes nations. Ce qui lui a valu de se faire sortir par la Croatie en demi-finales du Mondial 2018, par les Pays-Bas au même stade en Ligue des Nations 2019 ou en finale de l'Euro 2021. A chaque fois en prolongations ou aux tirs au but. Bref, les Three Lions sont accrocheurs mais finissent souvent par céder. Leurs succès de prestige (3-2 en Espagne en 2018, 2-1 face à la Belgique en 2020), ils les ont dû à une efficacité maximale (5 buts en 6 tirs). Les Bleus sont prévenus : cette Angleterre est jouable mais il faudra combattre.

Portugal : Ronaldo en quête d'un premier but en match à élimination directe à la Coupe du monde

En pleine tourmente après sa sortie controversée face à la Corée du Sud (1-2), au cours de laquelle il a insulté son sélectionneur, Cristiano Ronaldo doit apporter une réponse sur le terrain face à la Suisse ce soir. Et pour cela, il devra marquer son premier but en phase finale de la Coupe du monde ! Si le meilleur buteur de l'histoire des sélections a souvent fait parler la poudre lors des tours de poules (on se souvient de son triplé contre l'Espagne en 2018), il n'a jamais trouvé la faille à partir des 8es de finale. Depuis 2006, quand la Selecçao avait atteint les demies contre la France, il a joué cinq matches, sans trouver la même réussite qu'habituellement.

Suisse : Shaqiri à un but d'un record national

Excellent depuis le début de la compétition et premier joueur suisse à marquer lors de trois Coupes du monde différentes, Xerdan Shaqiri pourrait entrer un peu plus dans la légende ce soir face au Portugal. En cas de nouveau but, il deviendrait le meilleur canonnier helvète en phase finale de Coupe du monde, à égalité avec Josef Hügi (6 réalisations).

Maroc : En-Nesyri peut entrer encore un peu plus dans l'histoire

L'attaquant du FC Séville Youssef En-Nesyri est devenu le premier Marocain à marquer lors de deux phases finales de Coupe du monde (2018 et 2022) quand il a trouvé le chemin des filets face au Canada. Cet après-midi, à 16h face à l'Espagne en 8es de finale, il pourrait devenir également le premier Lion de l'Atlas a marqué trois fois à ce niveau.

Espagne : une invincibilité à conserver face aux Lions de l'Atlas

Le 8e de finale entre l'Espagne et le Maroc est forcément particulier, compte-tenu des relations diplomatiques tendues entre les deux pays à cause des enclaves des Ibériques en Afrique du Nord. Pour la Roja, favorite du Mondial au même titre que la France, le Brésil ou l'Argentine, il s'agira, outre les enjeux sportifs et politiques , de gagner pour conserver son invincibilité face aux Lions de l'Atlas. En effet, en novembre 1961, elle l'avait éliminé lors de barrages Europe-Afrique pour la Coupe du monde 1962 (1-0 au Maroc, 3-2 en Espagne) puis elle avait été tenue en échec (2-2) lors du Mondial 2018. Bilan pour le moment : 3 matches, 2 victoires et 1 nul pour l'Espagne.

Corée du Sud : Paulo Bento a démission après l'élimination

Le sélectionneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento, a démissionné après l'élimination de la Coupe du monde hier soir face au Brésil (1-4). Il était en poste depuis quatre ans et avait pris sa décision avant le début de la compétition, où son équipe a réussi un parcours très honorable. Son bilan est très positif puisqu'en 57 matches, il a gagné à 35 reprises, décroché 13 nuls et perdu à seulement 9 reprises. Il a remporté une Coupe d'Asie de l'Est en 2019.

Croatie : Livakovic dans l'histoire

En arrêtant trois tentatives japonaises hier, le gardien de la Croatie Dominik Livakovic (27 ans) a égalé le record de la Coupe du monde. Jusque-là, seuls deux autres gardiens avaient réalisé pareil exploit, le Portugais Ricardo en 2006 contre l'Angleterre et son compatriote Subasic en 2018 face au Danemark. Une réussite d'autant plus inattendue que Livakovic évolue au pays, au Dinamo Zagreb, où il a fait toute sa carrière et qu'il n'est pas connu au-delà de ses frontières.