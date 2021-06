Euro 2020 : Angleterre 2-0 Allemagne (terminé)

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Il y a 26 ans, l'Angleterre et l'Allemagne s'étaient livrés un duel magnifique dans un Wembley incandescent en demi-finales de l'Euro. Héroïques, les visiteurs avaient endigué les vagues anglaises pendant 120 minutes avant de se qualifier au terme de la séance de tirs au but, qui avait vu Gareth Southgate échouer devant le futur Marseillais Andreas Köpke.

Plus d'un demi-siècle plus tard, Southgate tient sa revanche. Devenu sélectionneur, il a vu les Three Lions prendre le meilleur sur leur ennemi éternel. Le début de match des Anglais a été très timide mais après 20 minutes, ils ont bien redressé la barre et dominé les débats. Mais ils n'ont fait la différence que dans le dernier quart d'heure, sur deux actions similaires (centre de la gauche, reprise à bout portant) conclues par Raheem Sterling (75e) et Harry Kane (86e). Deux buts synonymes de qualification pour une Angleterre qui fait aujourd'hui office de favori dans la compétition.