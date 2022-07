Manchester United, FC Barcelone – Mercato : un premier club prêt à dégainer pour Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Autorisé à ne pas participer à la tournée asiatique de Manchester United en Thaïlande et en Australie durant les 15 prochains jours, Cristiano Ronaldo (37 ans) va discuter de son avenir avec les clubs de Ligue des Champions prêts à accueillir le quintuple Ballon d'Or portugais.

S'ils ne sont pas nombreux à être en mesure d'offrir une opportunité à CR7 ou de couvrir son salaire, quelques équipes sont malgré tout en réflexion pour le faire signer. C'est notamment le cas du FC Barcelone, qui a discuté de cette opportunité avec son agent Jorge Mendes. Ou du Bayern Munich, qui, malgré ses démentis publiques, réfléchira à cette option en cas de départ confirmé de Robert Lewandowski.

Si l'on en croit le journaliste anglais Peter O'Rourke, c'est pourtant bel et bien le Chelsea de Todd Boehly qui pourrait frapper le plus vite et le plus fort pour l'avant-centre des Red Devils. En quête d'un buteur pour remplacer Romelu Lukaku (de retour à l'Inter Mila), les Blues seraient disposés à offrir 14 M£ (16,5 M€) pour racheter la dernière année de contrat de Cristiano Ronaldo à Manchester. Affaire à suivre...