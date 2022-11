Georgina Rodriguez, Madame CR7, fait le buzz dans une robe de billets de banque

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si la plupart des femmes de footballeurs sont aujourd'hui au Qatar à soutenir leur compagnon, ce n'est pas le cas de Georgina Rodriguez, qui laisse son Cristiano Ronaldo focalisé sur son rôle de leader du Portugal à la Coupe du Monde et entretient son business aux Etats-Unis.

Sur Instagram, la belle Espagnol s'est affichée dans une tenue assez folle : une robe en billets de banque. Un shooting photo réalisé à Las Vegas, publié sur son compte personnel, et validé par plus de 1,6 millions de Followers.

Dans le clan CR7, on a de l'argent, on aime l'afficher... Et ça plait !