Juventus : CR7 a enfin trouvé son héritier à Manchester United

La Juventus Turin n’a pas encore passé le cap de la première semaine de sa quatorzaine imposée mercredi lorsque Daniele Rugani a été positif au test du Covid-19. Cent-vingt-et-une personnes entre membres du staff technique, médical, le service communication, la direction et tout l’effectif sont reclus chez eux, au J-Hotel ou à Madère pour Cristiano Ronaldo.

Sur son île, où aucun cas n’est à déclarer, l’attaquant portugais (35 ans) est au calme et continue même d’avoir excellente presse dans le monde sans faire grand-chose. Alors qu’une fake news a été démentie ce week-end, Bruno Fernandes n’a pas tari d’éloges sur son compatriote. L’attaquant portugais (25 ans), qui vient de signer à Manchester United au mercato, carbure (3 buts et 4 passes en 9 matches) en prenant exemple sur son glorieux aîné.

CR7 inspire Bruno Fernandes

« Ronaldo est une source d’inspiration pour moi, a-t-il déclaré à Sky Sports. Quand vous commencez à regarder Ronaldo et son équipe, et que vous voyez qu’ils peuvent tout gagner, alors vous rêvez d’être au même endroit (à Manchester). C’était un vrai défi de venir d’un autre pays et de rejoindre un grand club avec de grands joueurs. Mais quand j’ai eu la chance de signer pour Manchester United, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je veux devenir le meilleur joueur possible, et je veux être l’un des meilleurs joueurs (de l’histoire) de Manchester. »