Juventus : l’entourage de Cristiano Ronaldo dénonce une nouvelle « fake news »

Ce dimanche matin, une rumeur a circulé sur Cristiano Ronaldo. D’après « Marca », le quintuple Ballon d’Or, très concerné par l’épidémie de coronavirus qui touche la planète, aurait décidé de mettre à disposition ses hôtels de luxe CR7 Pestina, au Portugal, afin de les utiliser comme hôpitaux de fortune.

D’après la publication ibérique, Cristiano Ronaldo aurait même poussé plus loin son geste, allant jusqu’à prendre en charge lui-même les salaires du personnel soignant ainsi que tous les coûts de fonctionnement. L’histoire est très belle, à la hauteur du grand cœur de la star de la Juventus de Turin, mais elle est surtout très fausse.

Sur le site portugais « Observador », l’entourage du joueur a pris le temps de démonter cette « fake news », assurant cependant que Cristiano Ronaldo était très concerné par cette crise sanitaire sans précédent. Sur les réseaux sociaux, CR7 a, en revanche, publié un message de soutien : « Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier ».