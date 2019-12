Le Liverpool FC champion du Monde des Clubs 2019 !

false

Face à une belle équipe de Flamengo, Liverpool a arraché le titre de champion du Monde des clubs (1-0, après prolongations).

A l’issue d’une finale très indécise qui s’est jouée à Doha ce samedi, Liverpool – vainqueur de la Ligue des Champions – s’est adjugé la Coupe du Monde des Clubs au dépend des valeureux brésiliens de Flamengo (1-0, ap.).

Dans un match débridé avec plusieurs décisions arbitrales étranges des deux côtés (penaltys refusés), des arrêts de gardien et un poteau de Roberto Firmino (47e), ce fut presque un miracle d’atteindre les prolongations à 0-0.

Si les hommes de Jorge Jesus ont résisté tant qu’ils ont pu, ces derniers se sont finalement inclinés, crucifié par leur compatriote Roberto Firmino après un gros travail d’Henderson et de Sadio Mané (99e). Plus rien ne sera marqué par la suite.

Plus tôt dans la journée, le club mexicain de Monterrey avait décroché la médaille de bronze en battant les saoudiens d’Al Hilal Ryad aux tirs au but (2-2, 4-3). Sur ce match, l’ancien Stéphanois, Lyonnais et Marseillais Bafétimbi Gomis s’était d’ailleurs distingué en marquant le but de l’égalisation à la 66e minute.