Le RC Lens arrache un bon nul, le Bayern s'impose : tous les résultats de la soirée de Champions League

La deuxième soirée de la 1ère journée de la Champions League s'est terminée sans grande surprise. Le Bayern Munich a battu Manchester United au terme d'un match riche en buts (4-3), Arsenal a cartonné le PSV (4-0) et l'Inter arraché un bon nul sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1). Plus tôt dans la soirée, le Real Madrid a battu l'Union Berlin (1-0) à la dernière seconde. Le gros résultat de la soirée est venu de Séville, où le RC Lens a arraché un très bon nul (1-1) pour ses retrouvailles avec la C1.

Groupe A :

Galatasaray 2-2 FC Copenhague

Bayern Munich 4-3 Manchester United

Groupe B :

Arsenal 4-0 PSV Eindhoven

FC Séville 1-1 RC Lens

Groupe C :

Real Madrid 1-0 Union Berlin

Sporting Braga 1-2 SSC Napoli

Groupe D :

Real Sociedad 1-1 Inter Milan

Benfica Lisbonne 0-2 RB Leipzig

