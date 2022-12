C'est officiel : les dessous délirants du contrat de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Sans club depuis sa résiliation de contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Nassr. CBS annonce notamment que le club du Golfe envisage le présentation en grande pompe de CR7 demain à l'occasion de son match face à Al-Khaleef.

Le média nous en dit un peu plus sur les modalités du contrat de deux saisons qu'aurait accepté le quintuple Ballon d'Or. Il s'agirait d'un contrat de deux ans à 70 M€ par saison de salaire mais également avec une grosse part de droits d'images et un rôle d'Ambassadeur en vue de l'organisation du Mondial 2030.

Selon Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo pourrait toucher jusqu'à 200 M€ par an en prenant en compte tout le volet commercial. Délirant...

Here’s Cristiano Ronaldo with Al Nassr shirt after contract signed until June 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



▫️ Agreement valid for two years and half;



▫️ Total salary will be close to €200m per year, but this includes commercial deal.



It’s the biggest salary ever in football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb