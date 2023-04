Ligue des Champions : Manchester City impérial, l'Inter Milan en costaud

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

C'était LE choc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. On parle, et vous l'avez compris, du duel aller qui opposait ce soir Manchester City au Bayern Munich. Et les Mancuniens ont frappé très, très fort. Menant à la pause, sur un but exceptionnel de Rodri, inscrit à la 27e minute au prix d'une frappe du gauche enroulée qui terminait sa course en pleine lucarne de Sommer (1-0, 27e), les hommes de Guardiola ont offert un récital au retour des vestiaires.

Avec deux nouveaux buts signés Benardo Silva de la tête (70e, 2-0), idéalement servi par Haaland, et par ce dernier, qui trompait Sommer à bout portant sur une remise de la tête de Stones (76e, 3-0). City a déjà un pied en demi-finale.

Dans l'autre rencontre rencontre de la soirée, l'Inter Milan a effectué une excellente opération en parvenant à s'imposer sur le terrain de Benfica. Avec des buts signés Barella (51e) et Lukaku, sur pénalty, à la 82e minute.

