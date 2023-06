Ligue des champions : Manchester City sur le toit de l'Europe !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Comme en 2021 contre Chelsea, Kevin De Bruyne, blessé, a rapidement dû céder sa place en finale de Ligue des champions, ce soir à Istanbul. Mais cette fois, Manchester City s'est imposé. Ce fut pourtant laborieux.

Le but de Rodri a suffi

Favoris, les Citizens sont passé à côté de leur entame de match. Même s'ils se sont procurés la meilleure occasion de la première mi-temps, quand Onana a remporté son duel avec Haaland, les hommes de Guardiola ont été décevants lors du premier acte, bien maîtrisés par des Intéristes agressifs et disciplinés. Mais au retour des vestiaires, City s'est repris et a fait la différence peu après l'heure de jeu suite à un débordement de Bernardo Silva et à une reprise de Rodri. Dimarco a trouvé la barre juste après l'ouverture du score. Et l'Inter n'a pas réussi à revenir, Lukaku butant à bout portant sur le genou d'Ederson...