Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts de finale

Après la Ligue des Champions, c’est désormais la Ligue Europa qui connait les affiches des quarts et demi-finale de la compétition. En grosse affiche, Manchester United affrontera le FC Seville, avec un match aller à Old Trafford. L’indice UEFA de la France dépendra du match de l’AS Roma ! Découvrez les affiches des quarts de finale et celui des demi-finales !

Tirage des quarts de finale :

Manchester United – FC Seville

Juventus Turin – Sporting Portugal

Bayern Leverkusen – Union St Gilloise

Feyenoord – AS Roma

Tirages des demi-finales :

Manchester United/FC Seville - Juventus Turin/Sporting Portugal

Feyenoord/AS Roma - Bayern Leverkusen/Union St Gilloise