Liverpool : les Reds n’ont plus connu la défaite depuis un an !

Victorieux de Sheffield United hier soir (2-0), Liverpool commence l’année 2020 en beauté. Cela fait désormais un an qu’ils n’ont plus connu la défaite en Premier League.

58 points pris sur 60 possible et un an d’invicibilité en Premier League. Le bilan de Liverpool frôle la perfection depuis un an : 37 matches, 89 buts, 101 points.

Hier soir face à Sheffield (2-0), les Reds de Jurgen Klopp ont remporté leur dix-huitième victoire d’affilée en Premier League et enchaîné un 51ème match sans défaite en championnat à Anfield.



« On a vraiment maintenu un très haut niveau de performance sur la durée. Il faut continuer de faire ce que l’on fait bien, progresser encore, rester concentrés. Regardez les dernières minutes, on a laissé Sheffield avoir de occasions, alors que ça ne doit pas arriver. Mais dans l’intensité, on était là », a déclaré Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, après la rencontre hier soir dans des propos relayés par L’Equipe.