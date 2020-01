FC Nantes – Mercato : le Real Madrid et Liverpool sont dingues d’un ex-Canari !

true

Si le FC Nantes pensait avoir fait une belle opération en cédant Diego Carlos (26 ans) pour 15 M€ au FC Séville, les Canaris pourraient bien se mordre les doigts d’avoir laissé filer le défenseur brésilien à ce tarif.

Une plus-value de 60 M€ en perspective pour Séville

Principale satisfaction du début de saison du club andalou, Diego Carlos est en train de se faire un nom en Liga et ses prestations lui valent aujourd’hui des intérêts prestigieux. Selon le quotidien local « El Desmarque », les prestations de l’ancien joueur d’Estoril sont telles que Liverpool ou encore le Real Madrid seraient prêts à lever la clause libératoire du joueur fixée à 75 M€.

Du côté des Reds, on image Diego Carlos en capacité de former l’une des plus belles charnières du monde avec Virgil van Dijk. Du côté de Madrid, l’ex-Canari est vu comme le remplaçant à moyen terme de Sergio Ramos. Forcément, du côté de Séville et de Monchi, on se frotte déjà les mains d’avoir mené une telle opération pour « seulement » 15 M€…