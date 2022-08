LOSC, OL, OGC Nice - INFO BUT ! Mercato : la Ligue 1 et ses ex affolent West Ham

Incapable de trouver un accord global pour le transfert du Napolitain Piotr Zielinski, West Ham a décidé de revenir à la charge au sujet du Lillois Amadou Onana (20 ans). Les deux hommes n’ont pas le même profil, mais les Hammers ont désespérément besoin de renfort au milieu de terrain pour épauler Declan Rice & Co.

Onana prêt à relever le challenge

Une nouvelle offre a été lancée (40 M€ bonus compris), les dirigeants londoniens étant disposés à se rapprocher des exigences de leurs homologues lillois. Lié jusqu’en juin 2026 avec les Dogues, l’international belge est aussi surveillé par certaines formations plus huppées, mais il s’agit d’une nouvelle étape vers les sommets européens.

Cornet et Maupay pour la suite ?

Par ailleurs, l’écurie managée par David Moyes cherche également un piston gauche, un défenseur central et un attaquant (Neal Maupay de Brighton et Alassane Pléa de Mönchengladbach sont des options). Parmi les priorités du moment pour le premier poste, on retrouve notamment l’ancien Messin et Lyonnais Maxwell Cornet (25 ans, Burnley), qui pourrait compenser le départ d’Arthur Masuaku à Besiktas. Alors qu’Everton hésite finalement à s’aligner sur sa clause libératoire de 21 M€ cash, Newcastle fait office de principal concurrent, mais le WHUFC tient désormais la corde.

Ignazio GENUARDI