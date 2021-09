Manchester : Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo victimes des… moutons

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce soir, pas de décolletés vertigineux de Wanda Nara, pas de de quête de maison de luxe d’Antonella Roccuzzo ni de révélations de la part de Georgina Rodriguez sur Cristiano Ronaldo. Mais la belle Espagnole et le Portugais sont quand même au centre de cette brève. Le couple glamour a en effet perdu une bataille contre des… moutons !

Le tabloid anglais The Sun révèle en effet qu’un mois après leur arrivée à Manchester United, les Ronaldo sont contraints de déménager alors qu’ils avaient trouvé leur bonheur dans une immense demeure isolée avec un bois à côté. Le souci, c’est qu’il y avait également un champ dans lequel paissaient des moutons. Et le troupeau faisait beaucoup de bruit très tôt le matin. Or, on sait Cristiano Ronaldo très soucieux de son sommeil, donc de sa récupération. Toujours combattif sur le terrain, le Portugais n’a cette fois pas cherché à lutter…

Ronaldo cambia casa, messo in fuga dalle pecore: «Disturbavano il riposo» https://t.co/nbP3Snz5fE pic.twitter.com/GECVCWAbo4 — Corriere della Sera (@Corriere) September 16, 2021