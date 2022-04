Manchester United : applaudi par le public d'Arsenal, Cristiano Ronaldo s'offre un nouveau record

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Quelques jours seulement après la perte tragique de son dernier fils nouveau né, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait preuve d'un incroyable caractère à l'occasion du choc entre Arsenal et Manchester United.

Non seulement le quintuple Ballon d'Or était titulaire mais il a profité de ce match pour inscrire son 100e but en carrière en Premier League, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à atteindre cette barre mythique en Espagne et en Angleterre.

Salué par les supporters des Gunners, qui lui, comme à Anfield, donné beaucoup d'amour avec le drame humain qu'il a vécu, CR7 n'a cependant pas pu éviter la défaite des siens face aux Gunners (1-3). Notons que Bruno Fernandes a raté le penalty du 2-2, expédiant sa frappe sur le poteau...

Buteur face à Arsenal, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à inscrire au moins 100 buts en Liga puis en Premier League 🐐#ARSMUN | #CR7 pic.twitter.com/yxfMacYGLx — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 23, 2022

Cristiano Ronaldo dans l'histoire Si Manchester United a quasiment dit adieu à la Ligue des Champions en s'inclinant à Arsenal, on ne peut pas dire que ce soit de la faute à Cristiano Ronaldo, brillant à l'Emirates Stadium et auteur de son 100e but en Premier League.

Alexandre Corboz

Rédacteur