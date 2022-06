Manchester United : Cristiano Ronaldo a conquis les supporters !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

La saison 2021-2022 de Manchester United ne restera pas dans la mémoire des supporters. Les Red Devils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des champions de la saison prochaine et ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré le retour de Cristiano Ronaldo, le club n'a pas répondu aux attentes du début de saison. Avec la fin de la saison, l'heure du bilan est arrivée. Une fois de plus, les supporters ont choisi de récompenser Cristiano Ronaldo.

En effet, les supporters de Manchester United ont élu le quintuple ballon d'or joueur de l'année du club. Auteur de 24 buts en 38 matchs, toute compétition confondue, le portugais a réalisé une bonne saison individuelle malgré les prestations décevantes de son équipe.

𝗢𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 👏



You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year 🤩🏅#MUFC | @adidasfootball — Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022

Pour résumer Alors que la saison de Manchester United a été décevante, les supporters ont récompensé Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d'or a été élu joueur de l'année du club par les supporters de Manchester United. Cette saison, il a marqué 24 buts en 38 matchs.

Adam Duarte

Rédacteur