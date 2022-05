Manchester United : Cristiano Ronaldo à nouveau sacré !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Cristiano Ronaldo connaît une saison très délicate avec Manchester United. Malgré des bonnes prestations individuelles, CR7 n’a pas permis à son équipe de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et s’est vu éliminé en huitième de finale de cette même compétition, cette saison. Malgré tout, les bonnes performances de quintuple ballon d’or lui ont permis d’être à nouveau récompensé.

Le buteur des Red Devils, auteur de six buts en autant de matchs disputés, a été élu joueur du mois d’avril en Premier League. C’est la deuxième fois de la saison qu’il remporte cette distinction, après le mois de septembre 2021.

💫 @Cristiano is April's #PL Player of the Month 👏#MUFC | @PremierLeague