Manchester United : Cristiano Ronaldo a séduit un jeune crack des Red Devils

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Promesse de l'AS Monaco partie à Manchester United, Hannibal Mejbri (milieu offensif, 19 ans) commence petit à petit à faire son trou dans l'effectif des Red Devils. Dans un entretien à Onze Mondial, paru dans l'édition de ce mois de mars et disponible sur le shop, le jeune international tunisien (11 capes) a confié être en admiration de Cristiano Ronaldo.

« En live, c'est très impressionnant »

« Cristiano, c’est le très, très haut niveau. C’est très fort. Tu sens l’expérience, il ne va jamais faire une grosse séance, par contre, quand il faudra mettre le but de la victoire, il va le mettre. Il est toujours là quand tu as besoin de lui, il sera décisif à vie. J’ai été surpris de voir tout ce qu’il était capable de faire. En live, c’est très impressionnant. Face au but, c’est invraisemblable », lâche Mejbri, qui salue aussi la disponibilité du quintuple Ballon d'Or :

« C’est un coéquipier très sympa, si tu as besoin, tu peux lui demander conseil, il se montrera disponible (…) Mais il reste quand même distant, c’est Cristiano quand même. En plus, je ne sais pas trop y faire (sourire). J’ai peur, je ne sais pas comment lui parler. Je le regarde à la télé depuis que je suis petit, et là, être avec lui, c’est spécial (il coupe). Je vis quelque chose d’exceptionnel. Je m’entraîne avec l’un des plus forts de l’histoire du football. J’apprends tout le temps. Je regarde tout ce qu’il fait », a-t-il ajouté.

Mejbri imite CR7 dans sa préparation invisible

Et Hannibal Mejbri essaie aussi d'imiter le Portugais dans ce qu'il fait en dehors du foot : « Quand tu le vois au quotidien, tu te rends compte qu’il n’y a que ça pour lui : le travail. Tout ce qui est bien pour le corps, il le fait. Un jour, il y avait du soleil à Manchester. Je l’ai observé et j’ai vu qu’il s’était mis au soleil torse nu. Je lui ai dit : « Pourquoi tu fais ça ? », il m’a répondu : « Car c’est bien, il y a des vitamines ». Depuis ce jour, je me mets toujours au soleil (rires). Je regarde aussi ses assiettes lors des repas, j’essaie d’avoir la même chose dans mes assiettes ».

⚠️Alerte kiosque⚠️

Onze Mondial N°348 : Édouard Mendy, entretien avec le meilleur gardien du monde !🧤

➡️ ITV : @justinkluivert, Hannibal Mejbri, @MelvineMalard, Baticle, @mahamesiby93, 🎙

➡️ Immersion : @Winners1987 🔵⚪️

➡️ Made in France : SR Colmar 🇫🇷

➡️ VIP : @OfficielUzi 🎶 pic.twitter.com/53vNAEVDnx — Onze Mondial (@OnzeMondial) March 3, 2022