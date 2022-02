Manchester United : Cristiano Ronaldo au cœur d'une nouvelle polémique bien involontaire

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cristiano Ronaldo est l'un des rares sportifs dont la fortune a dépassé le milliard d'euros. La conséquence de ses exploits sur le terrain, bien sûr, mais également d'investissements judicieux. Homme d'affaires redoutable, très bien conseillé, le Portugais possède des lignes de sportswear, d'hôtel mais également de produits bio. Il est omniprésent au niveau marketing et en retire évidemment de gros dividendes. Ce qui n'est pas sans susciter des jalousies, même dans son pays...

Ainsi, un média portugais révèle que rien que dans son garage, Cristiano Ronaldo a pour 21 M€ de voitures, la plus chère valant 8 M€ ! Le journaliste franco-lusitanien Nicolas Vilas constate que c'est plus que le budget du Sporting Braga, 4e meilleur club du pays. Ainsi donc, rien qu'au niveau des bolides, le quintuple Ballon d'Or vaut plus que 15 clubs de l'élite portugaise. On vous laisse imaginer les commentaires des lecteurs après cette constatation...

Cristiano Ronaldo a donc le budget d'un Braga dans son garage... 😭 pic.twitter.com/MojzOXMe6j — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) February 16, 2022