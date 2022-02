Manchester United : Cristiano Ronaldo au cœur d'une révolution chez les Red Devils ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Si les relations entre Cristiano Ronaldo et son manager Ralf Rangnick ne sont pas toujours au beau fixe à Manchester United, l'Allemand a quand même compris qu'il devrait s'appuyer sur son astre portugais pour relancer l'équipe... Surtout que son capitaine Harry Maguire est particulièrement défaillant ces derniers temps.

D'après The Mirror, Ralf Rangnick aurait récemment convoqué CR7 et Maguire pour leur faire part de sa volonté de changer de bras le brassard en responsabilisant davantage le quintuple Ballon d'Or. Un choix qu'il souhaite provisoire pour retirer un peu de pression à l'Anglais et qu'il se concentre davantage sur son jeu.

Toujours selon le tabloïd, cette décision du manager des Red Devils ne serait pas spécialement du goût d'Harry Maguire, lequel se sentait déjà remplacé dans son rôle de tuteur des jeunes jeunes du vestiaire par Cristiano Ronaldo. « Harry se retrouve dans une situation délicate, car il est le capitaine et il doit dire et suivre tout ce que dit Ronaldo », a confié l'un de ses proches au Mirror. Face aux rumeurs, Harry Maguire a quand même tenu à réagir publiquement pour annoncer l'unité du vestiaire en vue d'un objectif commun :

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf