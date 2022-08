Manchester United : Cristiano Ronaldo champion... des insultes en Premier League !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

En attendant de finaliser son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a pu se rendre de son énorme cote d'impopularité en Angleterre. Ce qui n'étonnera personne car en tant que club le plus populaire de la Perfide Albion, MU est autant haï qu'adulé. Une étude réalisée entre août dernier et janvier 2021 montre que CR7 a été la cible du plus grand nombre d'insultes sur Twitter.

Il y en a eu exactement 12.520. C'est 4.000 de plus que le 2e, son partenaire Harry Maguire. Plus de 12.000 insultes sur cinq mois, ça fait du 83 par jour... Enorme. Et le plus incroyable, c'est que douze joueurs totalisent la moitié de ces insultes, dont sept de Manchester United ! Elle est loin l'époque bénie où l'armada de sir Alex Ferguson mettait tout le monde d'accord à son égard. Il faut dire qu'en ce temps, Twitter n'existait pas...