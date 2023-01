Manchester United : Cristiano Ronaldo continue de faire des vagues chez les Red Devils

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Manchester United et Cristiano Ronaldo ont vu leurs routes se séparer début novembre, dans le chaos le plus total. Le Portugais a eu recours à une interview au vitriol à la télévision pour quitter un club dans lequel il s'était fait une joie de revenir un an et demi plus tôt. Désormais à al-Nassr, il va tenter de reprendre le cours de sa carrière. Mais il doit savoir que son nom continue à être utilisé pour susciter la polémique du côté de MU ! Chaque parole d'un Red Devil est analysée pour voir si elle ne cache pas un tacle à l'encontre de CR7. Et c'est ce que certains ont cru voir chez son compatriote Bruno Fernandes, après que le milieu offensif ait déclaré qu'enfin, lui et ses partenaires jouaient en équipe après la victoire dans le derby contre City (2-1) hier. Ce qui a entraîné une réponse sèche de Fernandes sur les réseaux sociaux...

"Merci à tous de reproduire fidèlement mes paroles. Je sais que c'est difficile de voir que tout va bien à Manchester United et qu'il n'y a rien à dire à part de bonnes choses sur nous ! N'utilisez pas mon nom pour essayer d'attaquer Cristiano ! Il a fait partie de notre équipe pendant une saison et demie, et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises en interview, nous réalisons des choses incroyables depuis Liverpool, nous nous conduisons en équipe et vous pouvez voir le résultat. Continuons !"