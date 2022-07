Manchester United : Cristiano Ronaldo de retour en héros !

Alors que le bras de fer pour son départ semble continuer, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United cette semaine. Le quintuple ballon d’or va jouer son premier match de la saison avec les Red Devils contre le Rayo Vallecano, cet après-midi. Pour son retour, les supporters de Manchester United lui ont réservé un accueil digne de ce nom.

En effet, comme annoncé par le journaliste Alan Smith, Cristiano Ronaldo a eu le droit à une standing ovation lors de son entrée pour s’échauffer. Les supporters des Red Devils ne semblent pas en vouloir à leur joueur.

Ronaldo warming up to a loud ovation at Old Trafford. Makes a point of applauding fans. Martinez and Eriksen also in starting XI vs Falcao’s Rayo Vallecano pic.twitter.com/HklZpoVBW0