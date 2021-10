Manchester United : Cristiano Ronaldo en embrouille avec un coéquipier ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Situation tendue dans le vestiaire de Manchester United ! Selon les informations du quotidien anglais The Telegraph, la défaite 0-5 face à l’ennemi juré Liverpool a fait beaucoup de dégâts même si la tension entre les joueurs daterait de plus tôt dans la saison.

Si Ole Gunnar Solskjaer est sous pression pour sa mauvaise gestion, l’entraineur norvégien serait tout de même apprécié humainement par ses joueurs et il ne serait pas aussi impopulaire dans le vestiaire que Van Gaal ou Mourinho l’ont été.

Le problème résiderait plutôt dans sa gestion des joueurs. Il aurait des préférences que certains joueurs ne cautionneraient pas. Ainsi la situation serait tendue avec Eric Bertrand Bailly qui aurait ouvertement critiqué le choix de Solskjaer de titulariser Harry Maguire pas encore en forme physiquement à ses dépends. Une source proche du journal affirme également qu’un autre joueur aurait pointé du doigt la mise au placard de Donny Van de Beek, Jesse Lingard pourtant prolongé ou encore Nemanja Matic.

De son côté Cristiano Ronaldo ne s’entendrait pas sur le terrain avec Mason Greenwood, car exaspéré par les prises de décisions du jeune anglais.

