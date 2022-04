Manchester United : Cristiano Ronaldo est fixé sur son prochain entraîneur ! (officiel)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cette saison, Cristiano Ronaldo aura commencer la saison avec un coach et l’aura terminée avec un autre. Actuellement, le portugais est sous les ordres du coach Ralf Rangnick qui a remplacé Ole Gunnar Solskjær. Le quintuple ballon d’or, dont l’avenir semble incertain au sein du club mancunien, va connaître un troisième entraîneur s’il reste au club la saison prochaine.

En effet, Manchester United vient d’officialiser l’arrivée de Erik ten Hag, aux commandes de l’équipe, à partir de la saison prochaine. L’entraîneur néerlandais a signé un contrat jusqu’en juin 2025 avec les Red Devils. Cette nomination pourrait pousser Cristiano Ronaldo vers la sortie car, selon plusieurs sources, Ten Hag ne compterait pas sur l’ancien joueur du Real Madrid.

🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik