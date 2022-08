Manchester United : Cristiano Ronaldo et les siens humiliés par Brentford !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Manchester United commence de la pire des manières sa nouvelle saison de première League. Après une défaite à domicile contre Brighton (2-1), les Red Devils se sont lourdement inclinés ce samedi après-midi sur la pelouse de Brentford (4-0). Titulaire pour cette rencontre, Cristiano Ronaldo n'a pas pesé sur le jeu offensif de son équipe. Le quintuple ballon d'or n'est pas parvenu à inscrire le moindre but pour remettre son équipe dans le match. Les Red Devils ont coulés en 35 minutes, et le score à la pause était déjà de 4-0. Full-time.#MUFC || #BREMUN — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2022

Adam Duarte

Rédacteur

